Россия будет принимать на обучение студентов только из так называемых дружественных стран

«Россотрудничество» объявило об ужесточении условий отбора иностранных абитуриентов для обучения в российских высших учебных заведениях.

С 2027 года при распределении правительственных квот приоритет будет отдаваться гражданам тех стран, которые поддерживают дружественные политические отношения с Москвой, а также будут учитываться потребности этих государств в конкретных специалистах.

По данным российского ведомства, количество заявок от иностранцев по квотной программе выросло с 80 тысяч в 2025 году до 110 тысяч в 2026 году, преимущественно за счет граждан стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. В то же время российские эксперты признают проблемы с привлечением иностранцев из-за языкового барьера, жестких требований как к трудовым мигрантам, так и бюрократических задержек при оформлении виз.

Источник: пресс-служба «Россотрудничества».

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