Судьи из Полтавской области сообщили о подозрении в мошенничестве с дипломом

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора сообщили о предъявлении подозрения судье Гребенковского районного суда Полтавской области по факту мошенничества в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в 2016 году после назначения на должность она представила для формирования судейского досье диплом доктора философии в области права, выданный общественными организациями совместно с МАУП, который не имел государственного утверждения МОН. На основании неофициального документа подозреваемой была назначена ежемесячная доплата в размере 15 % от должностного оклада.

Следствие установило, что в период с декабря 2016 года по март 2026 года судья безосновательно получила из государственного бюджета 466 775,20 грн ($11 330).

Источник: Пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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