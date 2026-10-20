Петер Мадьяр высказался за скорейший переход Венгрии на евро — Bloomberg

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр и министр финансов Андраш Карман заявили о поддержке скорейшего вступления страны в еврозону.

Общаясь с журналистами в Будапеште, Мадьяр не назвал конкретной даты перехода на единую валюту, отметив: «Чем раньше, тем лучше». По его словам, это будет способствовать «ценовой стабильности и предсказуемости», а также пойдет на пользу всей экономике за счет снижения стоимости заимствований, в частности по ипотечным кредитам.

Политик заявил, что Венгрии следует сначала войти в «зал ожидания» ERM-2, а в дальнейшем перейти на евро при условии поддержки голосованием. Заявления прозвучали после представления проекта бюджета на 2027 год, в котором обозначен путь к выполнению критериев ЕС по дефициту к 2030 году. Кроме того, правительственные чиновники подробно изложили планы по борьбе с неэффективными расходами и коррупцией для оптимизации госаппарата. После этих заявлений венгерский форинт восстановил часть позиций, утраченных в течение дня.

Источник: Bloomberg.

Ранее Петер Мадьяр раскритиковал заявления Виктора Орбана о новом антикоррупционном органе Венгрии. Действующий премьер заявил, что высказывания Орбана могут расцениваться как «насилие в отношении государственного служащего».

Венгрия восстановила доступ к ряду украинских новостных сайтов, которые были заблокированы в ответ на взаимные ограничения со стороны Киева. Решение стало шагом к частичной разблокировке информационного обмена между странами после медийного конфликта.

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