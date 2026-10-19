Польская группа Cersanit полностью остановила производство на своем предприятии в Звягеле Житомирской области после двух российских атак с использованием дронов, произошедших в ночь с 11 на 12 сентября и в ночь на 16 октября.

Как сообщил генеральный директор компании Збислав Адам Кровяк, в результате обстрелов были существенно повреждены здание завода и ключевые элементы технологических линий. Во время атак, к счастью, обошлось без пострадавших.

Производство остановили из-за масштабных разрушений и невозможности гарантировать безопасность персонала в условиях частых воздушных тревог, перебоев с электроснабжением и падения напряжения. Завод в Звягельском районе работал с 2007 года и является крупнейшим в Украине производителем керамической плитки и сантехники под брендами Cersanit и Opoczno, обеспечивая работой около 1000 человек.

Источник: Forbes Ukraine.

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