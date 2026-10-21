Туск обсудит с Нарендрой Моди вопрос о привлечении Индии к прекращению войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе предстоящего визита в Индию планирует обсудить с премьер-министром Нарендрой Моди возможные пути вовлечения Нью-Дели в урегулирование российско-украинской войны.

Глава польского правительства подчеркнул важность геополитического аспекта этого сотрудничества и выразил убеждение, что Индия способна сыграть конструктивную роль в позитивном для Украины развитии событий. Туск также напомнил, что первые консультации по этому вопросу с индийским коллегой уже состоялись во время визита Моди в Варшаву в августе 2024 года.

Источник: Укринформ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время Варшавского форума по безопасности призвал Европу и США усилить санкции против Российской Федерации — государства-агрессора. Он заявил, что Запад должен продемонстрировать готовность к политике сдерживания Москвы с помощью более жестких мер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что еще до Рождества возможна эскалация действий России — государства-агрессора. По его словам, информация от польских, украинских и союзных спецслужб свидетельствует о риске усиления угроз.

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