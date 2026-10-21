Лідери ЄС обговорять фінансування України на спецзасіданні 26–27 листопада

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Лідери країн Європейського Союзу зберуться 26–27 листопада на спеціальне засідання Європейської ради, ключовими темами якого стануть багаторічна фінансова рамка ЄС на 2028–2034 роки та питання фінансування України у 2027 році. Про відповідні плани послав держав-членів поінформував керівник кабінету президента Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.

Найближчими тижнями команда Антоніу Кошти проведе окремі консультації з представниками усіх 27 країн блоку, за результатами яких підготує оновлений переговорний документ стосовно багаторічного бюджету ЄС ще до початку листопадового саміту. Окрім цього, у графіку керівництва ЄС заплановано неформальну зустріч у Дубліні 13 листопада, присвячену штучному інтелекту, неформальний саміт із питань оборони й конкурентоспроможності в Альден-Бізені 5 лютого 2027 року, а також саміт 18–19 березня 2027 року, який пропонують провести в Римі з нагоди 70-річчя підписання Римського договору.

Джерело: Європейська правда.

Україна має отримати 17 мільярдів євро бюджетної підтримки від Євросоюзу до кінця 2026 року, однак ці кошти залежатимуть від виконання необхідних реформ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі. Він також запевнив, що ЄС братиме участь у фінансуванні потреб України у 2027 році та закликав міжнародних партнерів збільшити допомогу.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховує євроінтеграційний курс України. Документ має допомогти виконати зобов’язання держави в межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

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