特别调查委员会在切尔卡瑟举行了实地会议，会上审议了多起因临时征兵委员会（ТЦК）的行为导致冲突、法律纠纷及人道悲剧的案例。其中包括一位父亲：他起初因抚养儿子而被免职，随后又被拒绝延期服役。 还有数名男子在与征兵委员会代表接触后死亡。一名截肢退伍军人，在四岁孩子面前被喷洒了催泪瓦斯。以及一个家庭，他们搜寻失踪的丈夫数月之久，最终在田野里发现了他的遗骸。

反恐中心、警方及其他机构的代表分别就每起事件的经过、已开展的调查以及追究责任的对象进行了说明。 有些案件中，公交车上的视频成为关键证据；有些案件的死亡原因仍在调查中；而在其他案件中，官员们的答复却引发了议员们新的疑问。

UA.NEWS汇总了会议要点：每起案件的已知情况、执法部门如何解释其行动，以及议会委员会要求他们做出哪些决定。

对单亲父亲的双重标准：切尔卡瑟市兵役委员会无视乌克兰武装部队的决定并阻挠延期服役申请

来自切尔卡斯的尤里·朱拉维尔曾接受基础军事训练，但在服役一个半月后被乌克兰武装部队除名。原因在于他独自抚养的13岁儿子。

该男子于2017年离婚，2021年，索斯尼夫斯基区法院批准了前夫妇关于子女抚养权的和解协议：一名子女随母亲移居国外， 而2013年出生的儿子蒂莫菲则留下来与父亲共同生活。男孩的母亲已有五年多未曾踏出乌克兰国境，而朱拉维尔也未再婚，因此他完全独自抚养儿子。

2025年12月，他被切尔卡瑟市军事征召中心征召入伍。 当时，朱拉维尔在“奥贝里格”登记系统和“预备役+”应用程序中均持有有效的服役延期证明，但仍被派往部队接受了基础训练。 随后，部队指挥官审阅了关于孩子与父亲共同生活的法院文件，并签署了将朱拉维尔从乌克兰武装部队除名的命令；服役一个半月后，他回到家中与儿子团聚。

2026年5月，“预备役+”系统发生技术故障后，出现了意想不到的情况。朱拉维尔通过行政服务中心（ЦНАП）提交了相同的文件包，却遭到了军事征召委员会（ТЦК）下属委员会的拒绝。 官员们援引理由称，2021年法院关于批准和解协议的裁决“并非正确裁决”，因为其中未包含“关于确立独自抚养子女这一事实”的字面表述。 委员会并未考虑以下事实：2021年法律中并不存在此类规定，且内阁第560号决议允许提交“其他文件”。

在特别调查委员会会议上发言时，切尔卡瑟市征兵中心主任奥列格·季莫申科推卸了责任，声称决定由军民联合委员会作出，而非征兵中心本身。 征兵办公室对该男子家庭背景的真实性表示怀疑，称2021年的离婚和子女抚养权分割可能是其为“逃避兵役”而提前做出的尝试。

综合征召委员会主席奥列克西·贡恰连科指出，征兵中心代表试图将朱拉夫利亚再次征召入伍的行为完全毫无意义。 这位议员强调，再次动员只会白白消耗国家与军事资源，因为在新一轮征兵后，部队指挥官将再次按照相同的法律程序签署解职令，届时孩子将暂时失去唯一的监护人。

此外，律师加琳娜·科拉布科娃指出，自2026年7月起，切尔卡瑟市征兵委员会一直无视切尔卡瑟地区行政法院的裁决，拒绝提供委员会会议材料，实际上阻碍了公民权利的司法保护。 市儿童福利委员会负责人未能解释原因，仅承诺“立即查明情况”并提供文件副本。

总结而言， TSK责成切尔卡斯克市征兵委员会领导层立即对委员会成员开展说明工作，考虑乌克兰武装部队指挥官已下达的解职令，并协助朱拉夫办理合法延期服役手续，直至最终法院判决作出。 市征兵委员会负责人在视频记录下承诺将履行这些要求，而国民议会议员们则将此案纳入个人监督范围，以确保这名13岁的孩子不会被置之不理。

空降兵招募期间发生的悲剧：大巴上的视频驳斥了关于男子死亡的虚假消息

第二个在特别调查委员会会议上被详细讨论的备受关注的案例，是在社交媒体上流传的关于一名服兵役义务者在切尔卡瑟等待体检期间死亡的事件。 然而，在听证会上查明，该事件实际上发生在基辅州的鲍里斯波尔，当时一群男子被集中运送至空降突击部队的征兵中心。 切尔卡瑟市征兵中心有一名空降突击部队的借调征兵官，负责初步筛选45岁以下的候选人，将其送往跨地区征兵中心。

这起悲剧的当事人是切尔卡瑟州一名43岁的居民（1982年出生）。在其以往的医疗记录中，并未提及任何严重疾病或健康警示。 然而，在博里斯波尔当地医院等待体检期间，该男子突然身体不适——突发癫痫发作。在此之前，无论是军方人员，还是该男子本人，都可能并不知晓他患有此病。

在接受初步急救后，这名服兵役人员被安排在巴士车厢内休息。 据内部调查显示，不久后他再次发作：该男子站起身来，抓住座椅，喝了点水，随后失去意识，从敞开的公交车门跌落至街头，头部遭受重创。 尽管随后被送往医院救治，但医生仍未能挽救他的生命。

通过公交车内的车载行车记录仪，事件的客观经过得以查明。录像完整记录了发作和跌落的瞬间，期间未出现任何外部影响或暴力行为。 警方在已立案的刑事调查中立即扣押了该视频，而交通控制中心（ТЦК）的内部调查证实，军人的行为中不存在构成刑事或行政违法行为的要素。

委员会主席奥列克西·贡恰连科和国民议会议员基拉·鲁迪克再次强调，必须确保所有征兵中心和交通工具的摄像头及行车记录仪配备率达到100%， 并提议由委员会协助向切尔卡瑟州行政管理局提出申请，采购额外设备，以保护征召入伍人员和军人自身的安全。

街舞教练死亡事件：特别调查委员会查明了叶夫根尼·库什尼尔的死因

来自切尔卡瑟州的第三起案例涉及41岁的叶夫根·库什尼尔的死亡——他是“Let's Move City”创意工作室的创始人，也是一名来自克罗皮夫尼茨基的霹雳舞教练。 2025年8月21日，这名男子乘坐长途巴士行驶时，在科尔松-舍甫琴科夫斯基附近的高速公路上被一支巡查队拦下。 据征兵中心称，库什尼尔出示了作为在读学生可延期服役的证明文件，但经“奥贝里格”数据库核查发现，该延期资格早已于7月被克罗皮夫尼茨基市征兵中心撤销，原因是其已获得更高层次的教育学历。 该男子被送至征兵中心，当天便通过了医疗鉴定，准备被送往空降兵训练中心。

悲剧发生在次日清晨，即8月22日，当时一队应征入伍人员正乘坐梅赛德斯小型客车接受转运。据军方说法，凌晨4时30分，在斯米拉的一个十字路口，当车辆在红绿灯前减速时， 库什尼尔突然打开侧门，在车辆行驶中跳下车，摔落在柏油路上，并遭受了严重的颅脑损伤。 两天后的8月24日，该男子在斯米拉医院去世，此事在社交媒体和媒体上引起了广泛反响。

创意工坊“Let's Move City”创始人叶夫根·库什尼尔

据国家警察代表在特别调查委员会会议上通报，已就该死亡事件立案侦查。 最初依据《乌克兰刑法典》第128条（因过失造成严重身体伤害）作出的定性，随后被重新定性为《乌克兰刑法典》第115条 （故意杀人）——这是在人员死亡案件中为进行全面司法鉴定而采取的标准程序。 目前，庭前调查仍在进行中，尚未对任何人提出指控，调查人员已调取了“安全切尔卡瑟地区”系统中街道监控摄像头的录像。

军方领导层指出，根据内部调查结果，因在运输过程中监管不力，一名高级指挥官已被追究纪律责任。 此外，交通控制中心（ТЦК）称，车厢内其他服兵役人员中的目击者证实了该男子系自行从车辆上跳下的说法。

与此前在鲍里斯波尔发生的事件不同，此次面包车车内并未安装监控摄像头。 议会委员会已向国家警察局发出质询，要求其在调查结束后提供官方调查结果，并再次呼吁为交通控制中心的所有车辆配备视频监控设备。

对截肢退伍军人和4岁儿童使用催泪瓦斯：特别调查委员会要求将交通控制中心员工派往前线

下一起事件发生在2026年5月的奇吉林区。 交通检查站在一条乡间道路上拦下了一辆汽车，驾驶者是现役军人兼志愿者弗拉基米尔——一名退伍军人，二级战争伤残人士（截肢），曾获战斗勋章和署名武器。 车内除他本人外，还有他的妻子和4岁的孩子。

交通检查站的军警与这位退伍军人之间发生了言语争执。结果，交通检查站的工作人员当着这家人面，对这位截肢军人使用了催泪瓦斯。 受催泪瓦斯及军方人员咄咄逼人的行为影响，这名4岁儿童遭受了严重的心理创伤。 由于该家庭未主动向议会委员会求助，特别调查委员会根据媒体监测结果及非政府组织“祖国退伍军人”的公开报道，将此案纳入调查范围。

针对该事件，国家警察局已依据《乌克兰刑法典》第129-1条（杀人威胁）立案侦查。 与此同时，鉴于《联合国儿童权利公约》的规定，警方制定了有效的应对机制，并向切尔卡瑟州行政管理局提出请求，为这名4岁幼童安排紧急心理康复治疗。

军事执法部门（VSP）在调查过程中查明了涉案军人——上等兵科瓦连科和士兵利特维诺。 经查明，科瓦连科亲自向该退伍军人喷射催泪瓦斯；而针对利特维诺，则依据《乌克兰行政违法法典》第172-15条，以“玩忽职守”为由对其立案， 因为事发时他的随身摄像头处于关闭状态。此外，法院认定利特维诺犯有滥用职权罪（《乌克兰行政违法法典》第172-14条第2款），并判处其1700格里夫纳罚款， 而TCK的两名涉案人员均被处以记过处分，并记入个人档案。

TCK的代表在庭审中试图为下属辩解，声称这位退伍军人据称是主动停下车来，对封锁“逃避兵役者”田间小路的动员小组提出抗议， 并据称伸手去拿配发的个人武器。不过，该中心负责人承认，其下属无权使用特殊手段，且无法核实关于武器的说法，因为军方的随身摄像头“一如既往地无法工作”， 而当时现场根本没有国家警察局的代表在场。

令议员们尤为愤慨的是，在这起引发广泛关注的丑闻、法院罚款及警告之后，这两名交通控制中心的工作人员不仅继续在同一部门安然工作，还继续随警报小组外出巡逻。

随后查明，无论是上等兵科瓦连科还是士兵利特维诺，均非作战人员，且从未在前线参加过战斗。 也就是说，这些毫无作战经验的后勤人员，竟在一名截肢的前线老兵的年幼子女面前，对他使用了催泪瓦斯。

临时协调委员会主席奥列克西·贡恰连科将1700格里夫纳的罚款以及让这些工作人员继续在预警小组工作称为“完全不符实际的情况”。 他向地区战时指挥中心领导层提出要求，必须立即作出决定，将科瓦连科和利特维诺调往前线作战部队，让他们能在那里展现自己的“战斗力”——不是针对切尔卡瑟州带着孩子的退伍军人， 而是在与敌人的战斗中。该中心负责人接受了这一指示，并承诺将向委员会通报调动情况。

兹韦尼戈罗德地区临时收容中心发生严重殴打事件：人权专员宣布将对复苏治疗及酷刑行为展开调查

切尔卡瑟州居民格奥尔基·扎洛兹内遭受严重伤害。 2026年9月30日，乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨正式宣布，已就导致该男子在重症监护室濒临生死边缘的事件展开调查。 受害者称，他在兹维尼戈罗德区临时征兵中心及联合点遭受了残酷殴打和酷刑，此前因拒绝接受军事体检委员会的检查而被送至该处。

据人权专员称，在扎洛兹尼的亲属提出申诉后，秘书处代表开始调查他的下落。 起初，官员们向家属保证，该男子据称正在斯米拉接受入伍手续，身体状况良好；但随后查明，他其实正处于危重状态，被送往乌曼医院救治。 医生诊断他患有多根肋骨骨折、肺破裂和气胸，需要紧急抢救。

受害者本人详细讲述了遭受的暴力经历。据他所述，在兹维尼戈罗德军事训练中心，他遭到殴打并被浇淋冷水。 受害者还指认出其中一名袭击者，随后查明了其个人信息，此人正是该拘留中心代理副主任、中校斯坦尼斯拉夫·祖默。 据扎洛兹尼称，正是祖默下达了命令，并指示将他关进一间名为“13号房间”的特殊禁闭室，该房间被征兵处工作人员用于施压和虐待。

兹维尼戈罗德地区征兵中心的官方立场是，格奥尔基·扎洛兹尼断然拒绝接受体检并缴纳行政罚款。 征兵官员承认，他们曾将该男子在该州不同地区之间来回押送，从切尔卡瑟到兹维尼戈罗德卡、斯米拉和乌曼，企图迫使其接受体检。 与此同时，征兵中心负责人向委员会保证，内部调查据称未发现他在征兵中心内遭到直接殴打的事实。

尽管如此，该省征兵中心领导层仍不得不承认在程序组织方面存在严重违规行为。 根据内部审查结果，共有六名军人被追究纪律责任，其中包括三名地区征兵中心负责人（乌曼、斯米利亚以及兹韦尼戈罗德地区征兵中心代理主任祖默中校）。 关于其行为的材料已移交军事执法部门，将依据《乌克兰行政违法法典》第172-15条（渎职）进行法律评估。

国家警察局立即依据《乌克兰刑法典》的多项条款立案：第146条第1款（强迫失踪）和第122条第1款（故意造成中等严重程度的人身伤害）。在听证会上，国家警察局代表证实，目前正在开展必要的调查工作，并正在查扣访客登记簿及购物中心内部监控录像，以查明所有责任人。

议员们呼吁地区领导层仔细核查涉案人员的作战经历，并决定在调查结束前立即将其调离与民众接触的工作岗位。 特别调查委员会已对该案的调查实施严格亲自监督，并要求执法部门提供完整且客观的信息。

谢尔盖·古利之悲剧：一名被TCK拘留的男子被丢在田野里，身无寸物，最终丧生

切尔卡瑟州又发生了一起与兹维尼戈罗德军事招募中心有关的骇人听闻的悲剧，受害者是来自佐洛托诺什的40岁男子谢尔盖·古利。 2026年8月10日，这名患有癫痫且据亲属称持有官方“不适合服役”证明的男子，在警报演习期间被兹韦尼戈罗德征兵办公室的工作人员拘留。 自那以后，便与他失去了联系，家人开始了漫长而徒劳的搜寻。

经查明，兹韦尼戈罗德地区征兵委员会在佐洛托诺什开展动员突击检查时，未配备国家警察代表随行，这直接违反了相关程序。 被拘留的古洛被押送至兹韦尼戈罗德卡，在羁押期间他突发癫痫，咬断了自己的舌头，但未获得应有的医疗救助。 据其他目击者证词，被拘留者被关押在非人道条件下，值班人员还肆意发表嘲讽言论，称这些被拘留者“拔掉了电池”。

对于在征兵站失踪者的妻子和姑妈，征兵站方面给出了不同的答复：起初坚称他已被转移到另一个临时收容中心，随后又称已将其释放，后来则开始散布荒谬的说法。 当家属亲自前往兹韦尼戈罗德卡时，临时征兵中心的副主管祖默中校在手机上播放了一段视频，视频中谢尔盖·古利半裸着身子走下面包车， 仅穿着运动裤，没有T恤、鞋子、钱和手机——手机已被没收。

后来根据特别调查局（VSP）的调查材料显示，军方决定以一种“别出心裁”的方式“解决这个问题”：兹韦尼戈罗德军事运输中心（TCK）的步枪手斯马格洛接到命令，将这名患病的男子送回佐洛托诺什， 然而在途中，约21:00时，却将他遗弃在距离家140公里的舍甫琴科夫村附近公路上——当时天色已暗，他既无通讯设备也无钱财。午夜时分，这位精疲力竭、病恹恹的男子被独自遗弃在田野中。

这个可怜人是在一个半月后被发现的，2026年10月中旬，在舍甫琴科夫村附近的一片田野里发现了一具已开始腐烂的人体。 家属通过随身物品确认了身份，但由于遗体在高温下暴露时间过长且被动物啃食，因此决定进行长期的DNA鉴定。 警方依据《乌克兰刑法》第115条（故意杀人）立案侦查，尽管最初负责此案的检察院出于某种原因，并未认定运输中心工作人员的行为构成犯罪。

死者的姑妈在特别调查委员会的听证会上，含泪讲述了调查人员令人发指的态度——他们冷酷地告诉家属：“那里已经没什么可辨认的了，因为蛆虫和狗已经把事情都搞定了。” 省技术犯罪调查中心领导层在会议上辩解称，目前尚无官方鉴定结论，且初步内部核查未发现下属在遇难者失踪时存在违规行为。

特别调查委员会主席奥列克西·贡恰连科及委员会成员向死者家属表达了深切而诚挚的哀悼，并就国家机构对人的非人道态度公开致歉。 议员们强调，即使官方鉴定认定死因是自然死亡，将一名毫无自卫能力的患病男子半裸丢弃在公路上的交通救护中心工作人员的直接过错也是显而易见的。 委员会要求内务部和总检察长办公室亲自督导调查，以惩处这起骇人听闻的悲剧中的所有责任人。

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