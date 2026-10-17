自2023年以来，塞尔维亚外交部侨民事务局已向北马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚的组织拨款至少25万欧元。Balkan Insight报道称，调查发现，这些资金接收方公开推广塞尔维亚进步党（SNS）、传播亲俄叙事、美化战犯，或使用右翼反性别平等言论。

塞尔维亚外交部和侨民事务局未回应记者的置评请求。调查作者指出，这些发现支持了塞尔维亚公民社会组织的警告，即国家资金可能被用于资助与SNS关系密切的机构。

北马其顿的拨款

库马诺沃市的“和平、和谐、稳定”协会获得3400欧元用于东正教宗教项目，另获得2500欧元用于保护西里尔字母的倡议。该协会负责人玛雅·登科夫斯卡5月表示，该协会组织的一场活动旨在支持塞尔维亚总统亚历山大·武契奇。集会参与者身穿印有SNS竞选口号“塞尔维亚获胜”的T恤。

由佐兰·茹吉奇领导的“马其顿塞尔维亚人社区——比托拉”自2023年以来获得2.13万欧元。茹吉奇否认该资助具有政治性质，称资金仅用于文化、民俗和体育活动以及纪念历史日期。然而，根据调查，他曾批评塞尔维亚的学生抗议活动，并传播否认1995年斯雷布雷尼察种族灭绝的材料。

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斯科普里的塞尔维亚文化中心自2023年以来获得8.45万欧元，该中心负责人瓦西尔卡·基塔诺维奇定期发布SNS材料。

塞尔维亚及波斯尼亚和黑塞哥维那的组织

在塞尔维亚，Izrazajnost协会在2023至2024年获得2.38万欧元，用于两个推广西里尔字母的项目。该协会由演员米兰·博西尔契奇领导，他于2023年签署了一份支持SNS的声明。贝尔格莱德教育与青年发展中心CEROB获得近3.4万欧元用于青年营。此前，塞尔维亚调查新闻中心报道称，CEROB办公室曾以现金向为SNS拉票的活动人士支付款项。

在波斯尼亚和黑塞哥维那，来自巴尼亚卢卡的Srbsko sabranje Bastionik组织在2023至2025年间为六个项目获得约3.4万欧元。调查显示，该组织参与了反LGBTQ+和反性别平等运动，并与RT Balkan共同组织纪录片电影节；RT Balkan是一家由克里姆林宫资助的媒体。Jadovno 1941组织获得超过1.35万欧元，用于建设一个关于第二次世界大战时期集中营受害者的网站。

来自巴尼亚卢卡的政治分析人士塔尼娅·托皮奇称，此类资助是贝尔格莱德干预波斯尼亚和黑塞哥维那政治和社会生活的一部分。她认为，对参与意识形态和政治运动的组织提供支持，旨在强化民族认同和政治忠诚。

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