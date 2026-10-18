在南非，政府部门和国有企业通过扩大和延长现有合同，向服务供应商支付了近700亿兰特，而且往往没有进行新的竞争性招标。据TimesLIVE根据对提交给国家财政部记录的分析报道，2023年10月至2026年3月期间，官员约3000次将合同扩大或修改至超出其最初获批范围。

扩大合同可在不进行新招标的情况下，向现有承包商增加工作和资金。该媒体指出，这一程序适用于特殊情况，但却经常被用作竞争性采购的替代方案。近60份合同的金额较其原始价值增加了十倍以上。

最大金额流向Eskom

此类获批事项最多的是能源公司Eskom：超过850项，金额约为410亿兰特，约占总额的60%。其中，2006年以1.14亿兰特签订的Medupi和Kusile发电站工程与项目合同，增长至约25亿兰特。2025年6月，该合同又增加了4.37亿兰特。

在南非国家道路局South African National Roads Agency Limited（Sanral），2024年10月28日批准了36项道路日常维护合同扩展，金额为7.58亿兰特。其中，Vea Road Maintenance and Civils公司的17份合同增加了4.54亿兰特。其道路维护合同的价值总共被提高了18次，增加了5.2亿兰特。在N14高速公路的一段路段上，一份初始价值2700万兰特的合同又增加了6200万兰特。

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合同在到期后仍被延长

调查发现近30起案例，合同在有效期结束后仍被扩大、延长或追加资金。财政部规则规定，这应在合同到期前完成，否则后续支出可能被认定为不合规。斯泰伦博斯大学公法教授Geo Quinot表示，扩大已到期合同是违法的。

财政部表示，合同扩展没有上限，而15%或1500万兰特的参考标准，以及建设项目20%或2000万兰特的参考标准，仅用于报告。同时，财政部不评估此类变更的合理性，因为批准权属于相关机构本身。官员最常见的解释是招标尚未完成、申请评估仍在进行，或签订新合同出现延误。

Vea表示，其所有原始合同均通过公开招标获得，而延期和追加预算均由其客户发起和管理。Sanral表示，长期项目的延期与多年期工程的复杂性、通货膨胀和施工延误有关，所有决定均经过审批程序。

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