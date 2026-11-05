受美国与伊朗战争前景不明朗影响，油价周四回升。布伦特原油上涨2.47%，至每桶96.96美元；美国WTI原油上涨2.02%，报每桶89.90美元。前一天，两种原油均跌至两个月低点，布伦特原油一度触及每桶93美元，The National报道。

美国政策的不确定性

布伦特原油和WTI原油的周度跌幅收窄至约14%。在民主党获得美国众议院和参议院控制权后，投资者正在评估与伊朗冲突的进一步发展。这加剧了围绕总统唐纳德·特朗普对伊朗战争立场的不确定性。

Saxo Bank大宗商品策略主管奥勒·汉森表示，在华盛顿与德黑兰未达成和平协议的情况下，市场仍易受地缘政治风险影响。他说，中东原油出口的恢复尚未伴随成品油供应的同等改善，这使价格再次波动的风险持续存在。

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霍尔木兹海峡附近事件

伊朗海军表示，一艘位于霍尔木兹海峡以东区域的油轮触雷并起火。伊朗海军还指责该船只因在危险区域作业而违反规定。与此同时，据该媒体报道，沙特阿拉伯继续遭受也门胡塞武装的导弹袭击。

瑞银全球财富管理首席经济学家保罗·多诺万认为，战事结束后油价可能下跌。他认为，基本面合理价格可能约为每桶80至85美元。

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