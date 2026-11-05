Ceny ropy naftowej odbiły w czwartek w związku z niepewnością dotyczącą wojny USA z Iranem. Cena ropy Brent wzrosła o 2,47% — do 96,96 dolara za baryłkę, a amerykańska ropa WTI zyskała 2,02% i była notowana po 89,90 dolara. Dzień wcześniej oba gatunki spadły do minimów z dwóch miesięcy, a Brent na krótko osiągnęła 93 dolary za baryłkę, informuje The National.

Niepewność dotycząca polityki USA

Tygodniowe straty ropy Brent i WTI zmniejszyły się do około 14%. Inwestorzy oceniają dalszy rozwój konfliktu z Iranem po tym, jak Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Zwiększyło to niepewność co do kursu prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wojny z Iranem.

Dyrektor ds. strategii rynków towarowych w Saxo Bank, Ole Hansen, oświadczył, że przy braku porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem rynek pozostaje podatny na ryzyko geopolityczne. Jego zdaniem odbudowie eksportu bliskowschodniej ropy naftowej nie towarzyszy jeszcze podobna poprawa dostaw produktów naftowych, co utrzymuje ryzyko nowych wahań cen.

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Incydent w pobliżu Cieśniny Ormuz

Irańskie siły morskie oświadczyły, że tankowiec w rejonie na wschód od Cieśniny Ormuz wpłynął na minę i stanął w ogniu. Oskarżyły również statek o naruszenie zasad poprzez działalność w niebezpiecznej strefie. Tymczasem Arabia Saudyjska, według publikacji, nadal doświadcza ataków rakietowych jemeńskich Huti.

Główny ekonomista UBS Global Wealth Management Paul Donovan uważa, że po zakończeniu działań zbrojnych ropa może potanieć. Jego zdaniem fundamentalnie uczciwa cena może wynosić około 80–85 dolarów za baryłkę.

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