Цены на нефть в четверг восстановились на фоне неопределенности относительно войны США с Ираном. Стоимость Brent выросла на 2,47% — до 96,96 доллара за баррель, а американская нефть WTI прибавила 2,02% и торговалась по 89,90 доллара. Накануне оба сорта опускались до минимумов за два месяца, а Brent кратковременно достигла 93 долларов за баррель, сообщает The National.

Неопределенность относительно политики США

Недельные потери Brent и WTI сократились примерно до 14%. Инвесторы оценивают дальнейшее развитие конфликта с Ираном после того, как Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом США. Это усилило неопределенность относительно курса президента Дональда Трампа в отношении войны с Ираном.

Руководитель отдела стратегии на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен заявил, что при отсутствии мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном рынок остается уязвимым к геополитическим рискам. По его словам, восстановление экспорта ближневосточной сырой нефти пока не сопровождается таким же улучшением поставок нефтепродуктов, что сохраняет риск новых колебаний цен.

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Инцидент возле Ормузского пролива

Иранские военно-морские силы заявили, что нефтяной танкер в районе к востоку от Ормузского пролива подорвался на мине и загорелся. Они также обвинили судно в нарушении правил из-за работы в опасной зоне. Тем временем Саудовская Аравия, по данным издания, продолжает подвергаться ракетным атакам йеменских хуситов.

Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован считает, что после завершения боевых действий нефть может подешеветь. По его мнению, фундаментально справедливая цена может составлять около 80–85 долларов за баррель.

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