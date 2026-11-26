在美国，Neuralink公司宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准其启动植入式脑机接口LINK的关键临床试验。有限数量的肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者将能够参与该研究。ALS是一种进行性神经退行性疾病，会影响控制随意运动的神经细胞。

安全性与设备控制

据Engadget报道，FDA的批准是针对一项实验性研究。该试验将评估参与者能否通过思维控制数字设备，并检验该系统的长期安全性、有效性和可靠性。

根据Neuralink的声明，该研究将重点关注能够提高人们日常生活独立性的功能性结果。该公司获得了招募参与者并依照获批临床方案进行试验的许可。

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系统如何运作

在Neuralink目前的系统中，N1植入物通过手术安装在颅骨内。随后，R1机器人将柔性电极植入大脑。软件解读与运动相关的神经活动，并将信号转换为控制计算机或其他数字设备的指令。

Neuralink表示，已有超过30人参与其研究。去年，该公司称，其首名ALS参与者布拉德福德·史密斯仅利用脑信号便能够交流。

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