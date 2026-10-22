在南非开普敦，加布里埃尔·马里茨正代表经济自由斗士党（EFF）竞选第61选区议员，迎接2026年市政选举。该选区覆盖该市从格伦凯恩到科梅特吉的南部海岸线。

据《每日马弗里克》报道，42岁的马里茨与其妻子和7岁的女儿居住在开普敦南部。她一年前加入EFF，并表示自己起初更认为自己是一名活动人士，而非政治人物。

竞选重点

马里茨在其竞选页面上将加强LGBTQIA群体的声音列为优先事项之一，同时还要为选区居民，包括老年人和无家可归者，提供优质服务。她表示，希望在EFF与此前未考虑投票给该党的人之间建立联系。

马里茨自称是一名反资本主义者，并表示，在克服南非历史性不平等之后，该国可以成为一个真正的非种族社会。她还说，不希望将人们简单归入人口统计类别，尽管她承认，部分讲南非荷兰语的居民对她加入EFF作出了负面反应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

住房、火灾和狒狒

这名候选人谈到了其选区内海洋景和红山非正规住区的问题，以及相邻第69选区马西富梅莱莱的问题。她讲述说，一场山火摧毁了她家位于葡萄牙丰当附近一个农场的移动房屋，之后全家决定返回南非。

马里茨表示，EFF的政策若在当选后实施，将进行土地审计，以确定可用于建设住房的地块。对于现有的非正规住区，她认为，淘汰坑厕、扩大电力供应和组织垃圾收集十分重要。

马里茨还批评在开普敦南部半岛将狒狒饲养在围栏内的做法。她认为，为保护作为当地野生动物一部分的这些动物，必须寻找其他解决方案。

关注我们在