W Kapsztadzie w RPA Gabrielle Maritz kandyduje z ramienia partii Economic Freedom Fighters (EFF) na stanowisko radnej 61. okręgu przed wyborami samorządowymi w 2026 roku. Okręg obejmuje południowe wybrzeże miasta od Glencairn do Kommetjie.

Jak podaje Daily Maverick, 42-letnia Maritz mieszka w południowej części Kapsztadu z żoną i siedmioletnią córką. Do EFF dołączyła rok temu i, jak powiedziała, początkowo uważała się bardziej za aktywistkę niż polityczkę.

Priorytety kampanii

Na stronie swojej kampanii Maritz wymieniła wśród priorytetów wzmocnienie głosu społeczności LGBTQIA, a także zapewnienie wysokiej jakości usług mieszkańcom okręgu, w tym osobom starszym i bezdomnym. Oświadczyła, że chce stworzyć więź między EFF a ludźmi, którzy wcześniej nie rozważali głosowania na tę partię.

Maritz określa się jako antykapitalistka i stwierdziła, że po przezwyciężeniu historycznych nierówności RPA może stać się prawdziwie nierasowym społeczeństwem. Powiedziała również, że nie chce sprowadzać ludzi do kategorii demograficznych, choć przyznała, że część mieszkańców mówiących po afrikaans negatywnie zareagowała na jej wstąpienie do EFF.

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Mieszkalnictwo, pożary i pawiany

Kandydatka mówiła o problemach nieformalnych osiedli Ocean View i Red Hill w swoim okręgu, a także Masiphumelele w sąsiednim 69. okręgu. Opowiedziała, że pożar naturalny zniszczył mobilny dom jej rodziny na farmie w pobliżu portugalskiego miasta Fundão, po czym rodzina postanowiła wrócić do RPA.

Według Maritz polityka EFF w przypadku wyboru przewiduje audyty gruntów, aby określić działki potencjalnie nadające się pod budowę mieszkań. W odniesieniu do istniejących nieformalnych osiedli za ważne uznała odejście od toalet z dołami gnilnymi, rozszerzenie dostępu do energii elektrycznej i zorganizowanie wywozu odpadów.

Maritz skrytykowała również przetrzymywanie pawianów w zagrodach na południowym półwyspie Kapsztadu. Jej zdaniem należy szukać innych rozwiązań, aby chronić zwierzęta jako część lokalnej dzikiej przyrody.

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