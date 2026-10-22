Габріель Маріц балотується від EFF у 61-му окрузі Кейптауна — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, Габріель Маріц балотується від партії Economic Freedom Fighters (EFF) на посаду радниці 61-го округу напередодні муніципальних виборів 2026 року. Округ охоплює південне узбережжя міста від Ґленкерна до Комметджі.

Як повідомляє Daily Maverick, 42-річна Маріц живе в південній частині Кейптауна разом із дружиною та семирічною донькою. До EFF вона приєдналася рік тому і, за її словами, спершу вважала себе радше активісткою, ніж політикинею.

Пріоритети кампанії

На сторінці своєї кампанії Маріц назвала серед пріоритетів посилення голосу LGBTQIA-спільноти, а також забезпечення якісних послуг для жителів округу, зокрема літніх людей і бездомних. Вона заявила, що прагне налагодити зв’язок між EFF і людьми, які раніше не розглядали можливість голосувати за партію.

Маріц називає себе антикапіталісткою та заявила, що після подолання історичної нерівності ПАР може стати справді нерасовим суспільством. Вона також сказала, що не хоче зводити людей до демографічних категорій, хоча визнала негативну реакцію частини африкаансомовних жителів на її вступ до EFF.

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Житло, пожежі та бабуїни

Кандидатка говорила про проблеми неформальних поселень Оушен-В’ю і Ред-Гілл у своєму окрузі, а також Масіфумелеле в сусідньому 69-му окрузі. Вона розповіла, що природна пожежа знищила мобільний будинок її родини на фермі поблизу португальського міста Фундау, після чого сім’я вирішила повернутися до ПАР.

За словами Маріц, політика EFF у разі обрання передбачає земельні аудити, щоб визначити ділянки для можливого будівництва житла. Для наявних неформальних поселень вона назвала важливими відмову від вигрібних туалетів, розширення доступу до електроенергії та організацію вивезення відходів.

Також Маріц розкритикувала утримання бабуїнів у вольєрах на південному півострові Кейптауна. На її думку, для захисту тварин як частини місцевої дикої природи необхідно шукати інші рішення.

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