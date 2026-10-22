В Кейптауне, ЮАР, Габриэль Маритц баллотируется от партии Economic Freedom Fighters (EFF) на должность советника 61-го округа в преддверии муниципальных выборов 2026 года. Округ охватывает южное побережье города от Гленкерна до Комметджи.

Как сообщает Daily Maverick, 42-летняя Маритц живет в южной части Кейптауна вместе с женой и семилетней дочерью. К EFF она присоединилась год назад и, по ее словам, сначала считала себя скорее активисткой, чем политиком.

Приоритеты кампании

На странице своей кампании Маритц назвала среди приоритетов усиление голоса LGBTQIA-сообщества, а также обеспечение качественных услуг для жителей округа, в том числе пожилых и бездомных. Она заявила, что стремится наладить связь между EFF и людьми, которые ранее не рассматривали возможность голосовать за партию.

Маритц называет себя антикапиталисткой и заявила, что после преодоления исторического неравенства ЮАР может стать по-настоящему нерасовым обществом. Она также сказала, что не хочет сводить людей к демографическим категориям, хотя признала негативную реакцию части африкаансоязычных жителей на ее вступление в EFF.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жилье, пожары и бабуины

Кандидатка говорила о проблемах неформальных поселений Оушен-Вью и Ред-Хилл в своем округе, а также Масифумелеле в соседнем 69-м округе. Она рассказала, что природный пожар уничтожил мобильный дом ее семьи на ферме недалеко от португальского города Фундау, после чего семья решила вернуться в ЮАР.

По словам Маритц, политика EFF в случае избрания предусматривает земельные аудиты, чтобы определить участки для возможного строительства жилья. Для существующих неформальных поселений она назвала важными отказ от выгребных туалетов, расширение доступа к электричеству и организацию вывоза отходов.

Маритц также раскритиковала содержание бабуинов в вольерах на южном полуострове Кейптауна. По ее мнению, для защиты животных как части местной дикой природы необходимо искать другие решения.

Читай нас в