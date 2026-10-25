Канада и Европейский Союз перед двухдневным саммитом в Монреале работают над соглашением о цифровой торговле, которое должно упростить трансграничные деловые операции. Оно будет касаться электронных подписей и контрактов, безбумажной торговли, безопасных потоков данных через границы, таможенных пошлин на электронные передачи и электронной коммерции, сообщает CBC.

Новый формат сотрудничества

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что стороны формируют новый амбициозный альянс после достигнутых в прошлом месяце договоренностей об углублении связей с Европой. По его словам, альянс должен усилить устойчивость Канады и ЕС, не допустить диктата в отношении их решений и быть открытым для присоединения других.

Бывший специальный посланник Канады при ЕС Стефан Дион, занимавший эту должность в 2017–2025 годах, подчеркнул необходимость практических результатов саммита. Среди ключевых направлений он назвал торговлю, науку, оборону и безопасность, а также искусственный интеллект. Дион также призвал расширить мобильность студентов и специалистов между Канадой и ЕС.

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CETA и европейские форматы

Дион считает важным полное вступление в силу Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Канадой и ЕС, известного как CETA. Документ подписали в 2016 году, а большинство его положений, за исключением инвестиционного раздела, временно применяется с 2017 года. Для полного вступления соглашения в силу его должны ратифицировать все страны ЕС; на момент публикации материала этого не сделали Бельгия, Болгария, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия и Польша.

В прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС. Дион выразил сомнения относительно такой формулировки и предложил рассмотреть статус официального наблюдателя или полноценное участие Канады в Европейском политическом сообществе.

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