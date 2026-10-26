Лула да Силва получил четвёртый президентский срок в Бразилии — The Guardian

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов и получил четвёртый срок на посту. После подсчёта почти 99% бюллетеней 80-летний Лула да Силва получил 51,75% голосов, а его 45-летний соперник — 48,25%, сообщает The Guardian.

Возвращение после первого тура

В начале октября Лула да Силва с небольшим отрывом проиграл Болсонару в первом туре. По данным издания, с момента возвращения демократии в Бразилию в 1980-х годах кандидат, занявший второе место в первом туре, ещё ни разу не побеждал во втором.

После подтверждения результата сторонники Лулы да Силвы вышли на улицы Сан-Паулу, где он следил за подсчётом голосов. Накануне голосования его сторонники провели массовые акции: более миллиона человек собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, а ещё больше людей, по сообщению The Guardian, прошли по проспекту Паулиста в Сан-Паулу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Политическая карьера Лулы

Политическая карьера Лулы да Силвы началась в конце 1970-х годов, когда он был профсоюзным лидером в промышленных пригородах Сан-Паулу. Бывший фабричный рабочий трижды безуспешно баллотировался на пост президента — в 1989, 1994 и 1998 годах, а в 2002 году стал первым в Бразилии избранным президентом из рабочей среды.

После двух подряд сроков, максимально разрешённых конституцией, Лула да Силва оставил пост. Он вернулся к власти после победы на выборах 2022 года над Жаиром Болсонару, отцом Флавиу Болсонару. По информации The Guardian, Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за подготовку переворота и находится под домашним арестом в Бразилиа.

Во время подсчёта голосов сторонники Лулы да Силвы также заявляли о вероятной попытке политиков, поддерживающих Болсонару, сорвать выборы путём саботажа общественного транспорта в районах, где преобладала поддержка действующего президента. Издание отмечает, что эта вероятная попытка не помешала победе Лулы да Силвы.

Читай нас в