Лула да Сілва здобув четвертий президентський термін у Бразилії — The Guardian

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг Флавіу Болсонару в другому турі президентських виборів і здобув четвертий термін на посаді. Після підрахунку майже 99% бюлетенів 80-річний Лула да Сілва отримав 51,75% голосів, а його 45-річний суперник — 48,25%, повідомляє The Guardian.

Повернення після першого туру

На початку жовтня Лула да Сілва з невеликим відривом поступився Болсонару в першому турі. За даними видання, від повернення демократії до Бразилії у 1980-х роках кандидат, який посів друге місце в першому турі, ще не перемагав у другому.

Після підтвердження результату прихильники Лули да Сілви вийшли на вулиці Сан-Паулу, де він стежив за підрахунком голосів. Напередодні голосування його прихильники провели масові акції: понад мільйон людей зібралися на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, а ще більше людей, за повідомленням The Guardian, пройшли проспектом Пауліста в Сан-Паулу.

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Політична кар'єра Лули

Політична кар'єра Лули да Сілви почалася наприкінці 1970-х років, коли він був профспілковим лідером у промислових передмістях Сан-Паулу. Колишній фабричний робітник тричі безуспішно балотувався на посаду президента — у 1989, 1994 і 1998 роках, а 2002 року став першим у Бразилії обраним президентом із робітничого середовища.

Після двох поспіль термінів, максимально дозволених конституцією, Лула да Сілва залишив посаду. Він повернувся до влади після перемоги на виборах 2022 року над Жаїром Болсонару, батьком Флавіу Болсонару. За інформацією The Guardian, Жаїр Болсонару відбуває 27-річний строк за підготовку перевороту та перебуває під домашнім арештом у Бразиліа.

Під час підрахунку голосів прихильники Лули да Сілви також заявляли про ймовірну спробу політиків, які підтримують Болсонару, зірвати вибори через саботаж громадського транспорту в районах, де переважала підтримка чинного президента. Видання зазначає, що ця ймовірна спроба не завадила перемозі Лули да Сілви.

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