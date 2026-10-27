Мер Тайбея Цзян Ваньань відкрив штаб перед виборами — Taipei Times

Мер Тайбея Цзян Ваньань відкрив виборчий штаб у столиці Тайваню перед місцевими виборами, призначеними на 28 листопада. Представник партії Гоміньдан прагне переобратися на другий термін.

Під час мітингу біля середньої школи Дуньхуа, поруч із новим штабом, Цзян Ваньань перелічив здобутки своєї адміністрації, повідомляє Taipei Times. Зокрема, він згадав спеціальну відзнаку премії Lee Kuan Yew World City Prize, яку Тайбей отримав цього року, а також рішення Nvidia торік розмістити у місті свою першу закордонну штаб-квартиру.

Заяви про міський розвиток

Мер також назвав серед ініціатив міської влади безкоштовне молоко для школярів, безоплатні шкільні обіди, заходи зі зменшення куріння у громадських місцях та поступ у реалізації шести проєктів метро.

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За словами Цзяна, він думає не лише про останні тижні передвиборчої кампанії, а й про майбутнє Тайбея на 20 років уперед. Він закликав продовжувати інвестиції у штучний інтелект та міський розвиток.

Підтримка на мітингу

Цзян Ваньань визнав, що частина його прихильників непокоїться через перебіг кампанії. Він сказав, що не має наміру створювати новий публічний образ заради голосів виборців і залишиться таким самим політиком, якого обрали чотири роки тому.

На заході були голова Гоміньдану Чжен Лівень, спікер законодавчого органу Хань Коюй і голова Тайванської народної партії Хуан Гочан. Серед тисяч учасників був 44-річний працівник медичної галузі, який схвально відгукнувся про програму безкоштовного молока для дітей віком від двох до 15 років та заходи зі зниження впливу пасивного куріння. Суперником Цзяна на виборах є кандидат Демократичної прогресивної партії Пума Шень.

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