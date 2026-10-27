Burmistrz Tajpej Chiang Wan-an otworzył sztab wyborczy w stolicy Tajwanu przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 28 listopada. Przedstawiciel Kuomintangu ubiega się o reelekcję na drugą kadencję.

Podczas wiecu w pobliżu szkoły średniej Dunhua, obok nowego sztabu, Chiang Wan-an wymienił osiągnięcia swojej administracji, informuje Taipei Times. W szczególności wspomniał o specjalnym wyróżnieniu w ramach nagrody Lee Kuan Yew World City Prize, które Tajpej otrzymało w tym roku, a także o ubiegłorocznej decyzji firmy Nvidia o ulokowaniu w mieście swojej pierwszej zagranicznej siedziby głównej.

Oświadczenia dotyczące rozwoju miasta

Burmistrz wymienił również wśród inicjatyw władz miasta bezpłatne mleko dla uczniów, bezpłatne posiłki szkolne, działania na rzecz ograniczenia palenia w miejscach publicznych oraz postępy w realizacji sześciu projektów metra.

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Według Chianga myśli on nie tylko o ostatnich tygodniach kampanii wyborczej, lecz także o przyszłości Tajpej w perspektywie 20 lat. Wezwał do kontynuowania inwestycji w sztuczną inteligencję i rozwój miasta.

Poparcie na wiecu

Chiang Wan-an przyznał, że część jego zwolenników jest zaniepokojona przebiegiem kampanii. Powiedział, że nie zamierza tworzyć nowego wizerunku publicznego dla zdobycia głosów wyborców i pozostanie tym samym politykiem, którego wybrano cztery lata temu.

W wydarzeniu uczestniczyli przewodnicząca Kuomintangu Cheng Li-wun, przewodniczący organu ustawodawczego Han Kuo-yu oraz przewodniczący Tajwańskiej Partii Ludowej Huang Kuo-chang. Wśród tysięcy uczestników był 44-letni pracownik sektora medycznego, który pozytywnie ocenił program bezpłatnego mleka dla dzieci w wieku od dwóch do 15 lat oraz działania na rzecz ograniczenia narażenia na bierne palenie. Rywalem Chianga w wyborach jest kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen.

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