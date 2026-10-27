Мэр Тайбэя Цзян Ваньань открыл избирательный штаб в столице Тайваня перед местными выборами, назначенными на 28 ноября. Представитель партии Гоминьдан стремится переизбраться на второй срок.

Во время митинга возле средней школы Дуньхуа, рядом с новым штабом, Цзян Ваньань перечислил достижения своей администрации, сообщает Taipei Times. В частности, он упомянул специальное признание премии Lee Kuan Yew World City Prize, которое Тайбэй получил в этом году, а также решение Nvidia в прошлом году разместить в городе свою первую зарубежную штаб-квартиру.

Заявления о развитии города

Мэр также назвал среди инициатив городских властей бесплатное молоко для школьников, бесплатные школьные обеды, меры по сокращению курения в общественных местах и прогресс в реализации шести проектов метро.

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По словам Цзяна, он думает не только о последних неделях предвыборной кампании, но и о будущем Тайбэя на 20 лет вперед. Он призвал продолжать инвестиции в искусственный интеллект и развитие города.

Поддержка на митинге

Цзян Ваньань признал, что часть его сторонников обеспокоена ходом кампании. Он заявил, что не намерен создавать новый публичный образ ради голосов избирателей и останется тем же политиком, которого избрали четыре года назад.

На мероприятии присутствовали председатель Гоминьдана Чжэн Ливэнь, спикер законодательного органа Хань Коюй и председатель Тайваньской народной партии Хуан Гочан. Среди тысяч участников был 44-летний работник медицинской сферы, который положительно отозвался о программе бесплатного молока для детей в возрасте от двух до 15 лет и мерах по снижению воздействия пассивного курения. Соперником Цзяна на выборах является кандидат Демократической прогрессивной партии Пума Шень.

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