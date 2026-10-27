台北市长蒋万安在台湾首都启用竞选总部，为定于11月28日举行的地方选举做准备。这位中国国民党代表正寻求连任第二届。

在新总部旁、敦化高中附近举行的集会上，蒋万安列举了其执政团队的政绩，《台北时报》报道。其中，他提到台北今年获得李光耀世界城市奖特别表彰，以及英伟达去年决定将其首个海外总部设在该市。

关于城市发展的表态

市长还将为学童提供免费牛奶、免费学校午餐、减少公共场所吸烟的措施，以及六个地铁项目实施进展列为市政府的举措。

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蒋万安表示，他思考的不仅是选举活动最后几周，也包括台北未来20年的前景。他呼吁继续投资人工智能和城市发展。

集会上的支持

蒋万安承认，他的一些支持者对竞选进程感到担忧。他表示，自己无意为了赢得选民的选票而塑造新的公众形象，将继续做四年前被选出的同一位政治人物。

中国国民党主席郑丽文、立法机构议长韩国瑜和台湾民众党主席黄国昌出席了活动。数千名参与者中包括一名44岁的医疗行业从业者，他积极评价了为2至15岁儿童提供免费牛奶的计划，以及减少二手烟影响的措施。蒋万安在选举中的对手是民主进步党候选人沈伯洋。

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