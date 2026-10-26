Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva pokonał Flávia Bolsonaro w drugiej turze wyborów prezydenckich i zdobył czwartą kadencję na stanowisku. Po przeliczeniu niemal 99% głosów 80-letni Lula da Silva uzyskał 51,75% głosów, a jego 45-letni rywal — 48,25%, informuje The Guardian.

Powrót po pierwszej turze

Na początku października Lula da Silva nieznacznie przegrał z Bolsonaro w pierwszej turze. Według publikacji od powrotu demokracji do Brazylii w latach 80. kandydat, który zajął drugie miejsce w pierwszej turze, nigdy nie wygrał drugiej tury.

Po potwierdzeniu wyniku zwolennicy Luli da Silvy wyszli na ulice São Paulo, gdzie śledził on liczenie głosów. W przeddzień głosowania jego zwolennicy przeprowadzili masowe akcje: ponad milion osób zgromadziło się na plaży Copacabana w Rio de Janeiro, a jeszcze więcej osób, jak podaje The Guardian, przeszło Aleją Paulista w São Paulo.

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Kariera polityczna Luli

Kariera polityczna Luli da Silvy rozpoczęła się pod koniec lat 70., gdy był liderem związkowym na przemysłowych przedmieściach São Paulo. Były pracownik fabryki trzykrotnie bezskutecznie kandydował na prezydenta — w 1989, 1994 i 1998 roku — a w 2002 roku został pierwszym w Brazylii wybranym prezydentem wywodzącym się ze środowiska robotniczego.

Po dwóch kolejnych kadencjach, maksymalnej liczbie dozwolonej przez konstytucję, Lula da Silva opuścił urząd. Wrócił do władzy po zwycięstwie w wyborach w 2022 roku nad Jairem Bolsonaro, ojcem Flávia Bolsonaro. Według The Guardian Jair Bolsonaro odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu i przebywa w areszcie domowym w Brasílii.

Podczas liczenia głosów zwolennicy Luli da Silvy również informowali o możliwej próbie polityków popierających Bolsonaro zakłócenia wyborów poprzez sabotowanie transportu publicznego w rejonach, w których przeważało poparcie dla urzędującego prezydenta. Publikacja zaznacza, że ta możliwa próba nie przeszkodziła w zwycięstwie Luli da Silvy.

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