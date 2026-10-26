卢拉·达席尔瓦赢得巴西第四个总统任期——《卫报》

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在总统选举第二轮中击败弗拉维奥·博索纳罗，赢得第四个任期。在近99%的选票完成计票后，80岁的卢拉·达席尔瓦获得51.75%的选票，其45岁的对手获得48.25%，《卫报》报道。

首轮后逆转

10月初，卢拉·达席尔瓦在第一轮中以微弱差距不敌博索纳罗。据该报称，自20世纪80年代民主制度重返巴西以来，在第一轮中排名第二的候选人从未在第二轮获胜。

结果确认后，卢拉·达席尔瓦的支持者走上圣保罗街头，他当时在那里关注计票。投票前夕，他的支持者举行了大规模集会：超过100万人聚集在里约热内卢的科帕卡巴纳海滩；据《卫报》报道，更多人沿着圣保罗的保利斯塔大道行进。

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卢拉的政治生涯

卢拉·达席尔瓦的政治生涯始于20世纪70年代末，当时他是圣保罗工业郊区的一名工会领袖。这位前工厂工人曾三次竞选总统但均未成功，分别是在1989年、1994年和1998年；2002年，他成为巴西首位出身工人阶层的民选总统。

在连续担任两届、即宪法允许的最长任期后，卢拉·达席尔瓦卸任。他在2022年选举中击败雅伊尔·博索纳罗后重返执政，后者是弗拉维奥·博索纳罗的父亲。据《卫报》消息，雅伊尔·博索纳罗因策划政变正在服27年刑期，并被软禁在巴西利亚。

在计票期间，卢拉·达席尔瓦的支持者还称，支持博索纳罗的政治人士可能试图通过破坏公共交通，扰乱现任总统支持率占主导地位地区的选举。该报指出，这一可能的企图未能阻止卢拉·达席尔瓦获胜。

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