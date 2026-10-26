尼泊尔水文与水资源研究中心公布了2026—2027年“白皮书”，计划在六个主要河流流域扩大洪水预警系统。该文件还包括降低四个冰川湖水位的计划，这些湖泊面临较高的溃决风险，《加德满都邮报》报道。

六个流域的预警系统

计划在马瓦-拉图瓦河、巴克拉哈河、拉坎德希河、东拉普提河、西拉普提河和莫哈纳-胡蒂亚河流域安装洪水预警设备。相关工作将在2022年启动的优先河流流域洪水风险管理项目框架内开展。该项目预计实施至2028年，预算为754万美元。

“白皮书”还指出，巴格马蒂改善项目仍在进行中。该中心于7月在能源、水资源和灌溉部下设立，在水资源和能源委员会秘书处的支持下开展工作。

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四个冰川湖

政府还将计划于2026—2033年实施的GLOF Sanjibani项目列为单独优先事项。该项目计划降低马南县图拉吉湖、桑库瓦萨巴县下阿伦湖，以及索卢昆布县隆丁措湖和洪古2号湖的水位。项目总预算估计约为4990万美元，其中2000万美元预留给该中心。

报道指出，喜马拉雅地区气温上升正在加速冰川融化，并增加雪崩和冰川湖突然溃决的风险。尼泊尔此前已降低多拉卡县罗尔瓦林山谷措罗尔帕湖以及索卢昆布县伊姆贾湖的水位。

观测网络

根据“白皮书”，该国拥有超过250个监测站，用于实时收集水文和气象数据。该网络包括250个河流水位测量站，其中230个实现自动化；15个冰川湖监测站；13个冰川和水体观测站；50个自动雨量站；以及各33个用于监测泥沙和水质的站点。

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