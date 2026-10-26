В Непале Центр исследований гидрологии и водных ресурсов обнародовал «белую книгу» на 2026–2027 годы, предусматривающую расширение систем раннего предупреждения о наводнениях в шести крупных речных бассейнах. Документ также содержит план снижения уровня воды в четырех ледниковых озерах с повышенным риском прорыва, сообщает Kathmandu Post.

Системы предупреждения в шести бассейнах

Оборудование для предупреждения о наводнениях планируют установить в бассейнах рек Мава-Ратува, Бакраха, Лакхандехи, Восточная Рапти, Западная Рапти и Мохана-Хутия. Работы будут проводиться в рамках проекта управления рисками наводнений в приоритетных речных бассейнах, запущенного в 2022 году. Его реализация должна продлиться до 2028 года, а бюджет составляет 7,54 млн долларов.

В «белой книге» также указано, что продолжается Bagmati Improvement Project. Центр, созданный в июле при Министерстве энергетики, водных ресурсов и ирригации, работает под эгидой Секретариата комиссии по водным ресурсам и энергетике.

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Четыре ледниковых озера

Отдельным приоритетом правительство определило проект GLOF Sanjibani, рассчитанный на 2026–2033 годы. Он предусматривает снижение уровня воды в озере Тхулаги в округе Мананг, озере Нижний Арун в округе Санкхувасабха, а также в озерах Лумдинг-Цхо и Хонгу-2 в округе Солукхумбу. Общий бюджет проекта оценивается примерно в 49,9 млн долларов, из которых 20 млн долларов предусмотрено для центра.

По данным материала, повышение температуры в Гималаях ускоряет таяние ледников и увеличивает риски лавин и внезапных прорывов ледниковых озер. Ранее в Непале уже снижали уровень воды в озере Цо-Ролпа в долине Ролвалинг округа Долакха и озере Имджа в Солукхумбу.

Сеть наблюдений

Согласно «белой книге», страна располагает более чем 250 станциями мониторинга для сбора гидрологических и метеорологических данных в реальном времени. Сеть включает 250 станций измерения уровня рек, из которых 230 автоматизированы, 15 станций мониторинга ледниковых озер, 13 станций наблюдения за ледниками и водой, 50 автоматических станций измерения осадков, а также по 33 станции для мониторинга наносов и качества воды.

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