Ірак і Йорданія підписали дев’ять документів про співпрацю — Anadolu Agency

Ірак і Йорданія в столиці Йорданії Аммані підписали дев’ять документів про співпрацю в галузях освіти, довкілля, культури та економіки. Церемонію очолили прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді та його йорданський колега Джафар Хассан, повідомляє Anadolu Agency.

Домовленості у кількох сферах

Сторони уклали меморандуми про співпрацю у сфері конкуренції та запобігання монополіям, охорони довкілля, захисту прав споживачів, а також роботи з документами й архівами.

Також підписано меморандум про співробітництво у сфері вищої освіти та наукових досліджень на 2026–2031 роки. Окрема домовленість стосується взаємодії між Йорданським дипломатичним інститутом та Інститутом зовнішньої служби Іраку.

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До пакета документів увійшли механізм підтримки малих і середніх підприємств, оновлена виконавча програма культурної співпраці та виконавча програма співробітництва в освіті. Обидві програми розраховані на 2026–2028 роки.

Переговори під час візиту

Підписання відбулося під час візиту аль-Заїді до Йорданії на чолі делегації високого рівня. Він провів переговори з королем Абдаллою II та разом із Хассаном головував на розширеній зустрічі делегацій двох країн. Сторони обговорили зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема в енергетиці, економіці та інвестиціях. Прем’єр Іраку наголосив на важливості створення зони вільної торгівлі та назвав Йорданію стратегічним партнером Іраку.

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