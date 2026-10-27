Ирак и Иордания подписали девять документов о сотрудничестве в сферах образования, окружающей среды, культуры и экономики в столице Иордании Аммане. Церемонию возглавили премьер-министр Ирака Али аль-Заиди и его иорданский коллега Джафар Хассан, сообщает Anadolu Agency.

Договоренности в нескольких сферах

Стороны заключили меморандумы о сотрудничестве в сфере конкуренции и предотвращения монополий, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, а также работы с документами и архивами.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований на 2026–2031 годы. Отдельная договоренность касается взаимодействия между Иорданским дипломатическим институтом и Институтом внешней службы Ирака.

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В пакет документов вошли механизм поддержки малых и средних предприятий, обновленная исполнительная программа культурного сотрудничества и исполнительная программа сотрудничества в образовании. Обе программы рассчитаны на 2026–2028 годы.

Переговоры во время визита

Подписание состоялось во время визита аль-Заиди в Иорданию во главе делегации высокого уровня. Он провел переговоры с королем Абдаллой II и вместе с Хассаном председательствовал на расширенной встрече делегаций двух стран. Стороны обсудили укрепление двусторонних связей, в частности в энергетике, экономике и инвестициях. Премьер Ирака подчеркнул важность создания зоны свободной торговли и назвал Иорданию стратегическим партнером Ирака.

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