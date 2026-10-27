Форум БРИКС призвал к решению о двух государствах — The Hindu

Парламентский форум БРИКС в Нью-Дели, Индия, принял совместную декларацию, в которой выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности и боевыми действиями на Ближнем Востоке. Документ также подтверждает необходимость урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе решения о создании двух государств.

Совместная декларация форума

Участники 12-го Парламентского форума БРИКС заявили о праве палестинского народа на самоопределение, свободу и независимое суверенное государство. Декларацию обнародовали по итогам двухдневных обсуждений, которые возглавлял спикер Лок Сабхи Ом Бирла.

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Парламентские лидеры стран БРИКС также осудили односторонние принудительные меры и односторонние экономические санкции, введенные в регионе. В декларации их назвали противоречащими международному праву.

Форум в Нью-Дели

Форум завершился 27 октября в Нью-Дели. На его полях Ом Бирла пообщался с председателем Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером. О содержании декларации сообщает The Hindu.

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