Forum BRICS wezwał do rozwiązania dwupaństwowego — The Hindu

Forum Parlamentarne BRICS w New Delhi w Indiach przyjęło wspólną deklarację, w której wyraziło głębokie zaniepokojenie eskalacją napięć i działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie. Dokument potwierdza również potrzebę uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego na podstawie rozwiązania dwupaństwowego.

Wspólna deklaracja forum

Uczestnicy 12. Forum Parlamentarnego BRICS oświadczyli, że naród palestyński ma prawo do samostanowienia, wolności i niezależnego suwerennego państwa. Deklarację opublikowano po dwóch dniach dyskusji, którym przewodniczył przewodniczący Lok Sabhy Om Birla.

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Parlamentarni liderzy państw BRICS potępili również jednostronne środki przymusu oraz jednostronne sankcje gospodarcze wprowadzone w regionie. W deklaracji określono je jako sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Forum w New Delhi

Forum zakończyło się 27 października w New Delhi. Na jego marginesie Om Birla rozmawiał z Davidem McAllisterem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. O treści deklaracji informuje The Hindu.

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