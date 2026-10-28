Ramaphosa skierował 510 żołnierzy do KwaZulu-Natal — TimesLIVE

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa podjął decyzję o skierowaniu 510 wojskowych do prowincji KwaZulu-Natal, aby pomóc policji w utrzymaniu porządku publicznego po gwałtownych protestach. Jak informuje TimesLIVE, wojskowi mają wesprzeć Południowoafrykańską Służbę Policyjną.

Okres operacji i koszty

Rozmieszczenie wojskowych zaplanowano na okres od 9 października do 30 listopada. Szacunkowe koszty operacji wyniosą 34 mln randów. Administracja prezydenta potwierdziła również, że żołnierze Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obronnych pozostaną w gotowości, by wesprzeć policję.

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Przyczyna protestów

Zamieszki wiązane są z lipcową decyzją Trybunału Konstytucyjnego RPA, który uznał kluczowe przepisy ustawy o uchodźcach za niekonstytucyjne i nieważne. Następnie 28 września Departament Spraw Wewnętrznych wydał dyrektywę, zgodnie z którą biura przyjmowania uchodźców muszą przyjmować wnioski o azyl niezależnie od tego, czy dana osoba legalnie wjechała do RPA.

Dyrektywa wywołała gwałtowne demonstracje w KwaZulu-Natal, którym przewodził ruch March and March. Przedstawiciele ruchu skrytykowali zaangażowanie wojska i oświadczyli, że państwo prowadzi wojnę przeciwko własnemu narodowi.

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