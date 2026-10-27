Форум БРІКС закликав до рішення про дві держави — The Hindu

Парламентський форум БРІКС у Нью-Делі, Індія, ухвалив спільну декларацію, в якій висловив глибоке занепокоєння ескалацією напруженості та бойовими діями на Близькому Сході. Документ також підтверджує потребу врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі рішення про створення двох держав.

Спільна декларація форуму

Учасники 12-го Парламентського форуму БРІКС заявили про право палестинського народу на самовизначення, свободу та незалежну суверенну державу. Декларацію оприлюднили за підсумками дводенних обговорень, які очолював спікер Лок Сабхи Ом Бірла.

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Парламентські лідери країн БРІКС також засудили односторонні примусові заходи та односторонні економічні санкції, запроваджені в регіоні. У декларації їх назвали такими, що суперечать міжнародному праву.

Форум у Нью-Делі

Форум завершився 27 жовтня в Нью-Делі. На його полях Ом Бірла поспілкувався з головою Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Девідом Макаллістером. Про зміст декларації повідомляє The Hindu.

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