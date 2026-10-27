В Карачи, Пакистан, женщины избили подозреваемого в краже мобильных телефонов во время его появления в суде. Мужчину подозревают в том, что он заманил 59 женщин в фермерский дом в районе Гадап под предлогом собеседований на работу и забрал их телефоны, сообщает Dawn.

Решение суда

Подозреваемого задержали в понедельник, а на следующий день доставили к судебному магистрату района Малир. Следователь сообщил суду, что во время задержания у мужчины изъяли мобильные телефоны, однако правоохранителям необходимо найти и другие устройства. По данным следствия, предполагаемые сообщники подозреваемого скрываются.

Суд удовлетворил ходатайство полиции и предоставил правоохранителям однодневный физический арест подозреваемого для проведения следственных действий.

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Что известно о деле

Несколько потерпевших пришли к зданию суда. На видео, которое просмотрело Dawn, женщины просили полицию показать им лицо задержанного, после чего окружили его, били тапками и давали пощёчины. Когда мужчина попытался отойти, группа преследовала его, пока полицейские не завели его в помещение.

Старший суперинтендант полиции Малира Абдул Халик Пирзада ранее заявил, что у подозреваемого изъяли 40 телефонов. По его словам, мужчину задержали после получения информации, когда он направлялся продавать устройства, якобы чтобы уничтожить доказательства. Полиция предполагает, что ещё 19 телефонов могут находиться у другого скрывающегося подозреваемого.

По версии полиции, главный подозреваемый с помощью женщины создал группу в WhatsApp и размещал объявления о вакансиях. Затем он якобы арендовал автобус, которым женщин доставили в фермерский дом. По заявлению одной из потерпевших полиция зарегистрировала дело по статьям Уголовного кодекса Пакистана о краже, мошенничестве и совместном совершении правонарушения.

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