W Karaczi w Pakistanie kobiety pobiły podejrzanego o kradzież telefonów komórkowych podczas jego stawiennictwa w sądzie. Mężczyzna jest podejrzewany o zwabienie 59 kobiet do gospodarstwa rolnego w rejonie Gadap pod pretekstem rozmów kwalifikacyjnych i zabranie im telefonów, informuje Dawn.

Decyzja sądu

Podejrzany został zatrzymany w poniedziałek, a następnego dnia doprowadzony przed magistrata sądowego w rejonie Malir. Śledczy poinformował sąd, że podczas zatrzymania zabezpieczono przy mężczyźnie telefony komórkowe, jednak organy ścigania muszą odnaleźć również inne urządzenia. Według śledztwa domniemani wspólnicy podejrzanego ukrywają się.

Sąd uwzględnił wniosek policji i przyznał organom ścigania jednodniowy areszt fizyczny podejrzanego w celu przeprowadzenia czynności śledczych.

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Co wiadomo o sprawie

Kilka poszkodowanych przyszło do budynku sądu. Na nagraniu obejrzanym przez Dawn kobiety prosiły policję o pokazanie im twarzy zatrzymanego, po czym otoczyły go, biły kapciami i wymierzały policzki. Gdy mężczyzna próbował się oddalić, grupa ścigała go, dopóki policjanci nie wprowadzili go do pomieszczenia.

Starszy superintendent policji Maliru Abdul Khaliq Pirzada oświadczył wcześniej, że u podejrzanego zabezpieczono 40 telefonów. Według niego mężczyznę zatrzymano po otrzymaniu informacji, gdy zmierzał sprzedać urządzenia, rzekomo aby zniszczyć dowody. Policja przypuszcza, że pozostałe 19 telefonów może znajdować się u innego ukrywającego się podejrzanego.

Według policji główny podejrzany, z pomocą kobiety, utworzył grupę w WhatsAppie i zamieszczał ogłoszenia o wolnych stanowiskach. Następnie miał wynająć autobus, którym kobiety przewieziono do gospodarstwa rolnego. Na podstawie zawiadomienia jednej z poszkodowanych policja zarejestrowała sprawę na podstawie przepisów pakistańskiego kodeksu karnego dotyczących kradzieży, oszustwa i wspólnego popełnienia przestępstwa.

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