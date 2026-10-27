卡拉奇女子殴打涉嫌盗窃59部手机的嫌疑人——《黎明报》

据《黎明报》报道，在巴基斯坦卡拉奇，一名涉嫌盗窃手机的男子在出庭期间遭多名女子殴打。该男子涉嫌以求职面试为名，将59名女子诱骗至加达普地区的一处农舍，并拿走她们的手机。

法院决定

该嫌疑人于周一被拘留，次日被带到马利尔区司法治安法官面前。一名调查人员向法院表示，男子被拘留时，警方从其身上缴获了手机，但执法人员仍需找到其他设备。调查显示，该嫌疑人的疑似同伙正在藏匿。

法院批准了警方的请求，允许执法人员对该嫌疑人进行为期一天的人身羁押，以开展调查行动。

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案件已知情况

数名受害者来到法院大楼。在《黎明报》观看的一段视频中，这些女子要求警方让她们看到被拘留男子的脸，随后围住他，用拖鞋打他并扇他耳光。当该男子试图离开时，这群人追赶他，直到警察将他带入室内。

马利尔高级警司阿卜杜勒·哈利克·皮尔扎达此前表示，警方从嫌疑人处缴获了40部手机。他称，该男子是在警方收到消息后被拘留的，当时他正准备出售这些设备，据称是为了销毁证据。警方认为，另外19部手机可能在另一名藏匿中的嫌疑人手中。

据警方说法，主要嫌疑人在一名女子的协助下创建了一个WhatsApp群组，并发布职位空缺广告。随后，他据称租了一辆巴士，将这些女子送往农舍。根据其中一名受害者的报案，警方依据巴基斯坦刑法中关于盗窃、诈骗和共同实施违法行为的条款立案。

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