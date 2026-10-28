Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил, что граница между Сирией и Ираком полностью безопасна, а две страны координируют действия в сфере безопасности. В интервью иракскому телеканалу Dijlah он также сообщил о снижении угроз со стороны террористической группировки «Исламское государство» и утверждал, что в настоящее время ни одна организация не представляет опасности для обоих государств, сообщает Asharq Al-Awsat.

Визит иракской делегации

Аш-Шараа приветствовал запланированный визит премьер-министра Ирака Али аз-Заиди в Сирию. По данным иракских СМИ, глава правительства должен был прибыть в среду во главе крупной министерской делегации. Стороны планировали обсудить двусторонние отношения, а также вопросы водных ресурсов, нефти и торговли.

Сирийский президент заявил, что отношения Дамаска и Багдада должны основываться не на конфессиональных или этнических соображениях, а на общей истории и тесных экономических связях. Он также сказал, что посещение святыни Саиды Зейнаб возможно при соблюдении требований безопасности. По его словам, были задержаны люди, которые якобы пытались использовать этот вопрос для разжигания межконфессиональной вражды.

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Нефтепровод и выход к Средиземному морю

Аш-Шараа сообщил, что Сирия ведет переговоры с международными компаниями о подключении трубопровода Банияс к нефтеперерабатывающим заводам. Он также заявил о подписании Сирией и Ираком меморандумов о взаимопонимании относительно трубопровода Банияс—Киркук.

Президент Сирии назвал свою страну для Ирака воротами и морским выходом в направлении Запада. По его словам, сирийская территория может быть для Ирака путем к Средиземному морю для экспорта нефти.

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