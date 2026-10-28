Prezydent Syrii Ahmad asz-Szaraa oświadczył, że granica między Syrią a Irakiem jest całkowicie bezpieczna, a oba kraje koordynują działania w dziedzinie bezpieczeństwa. W wywiadzie dla irackiego kanału telewizyjnego Dijlah mówił również o zmniejszeniu zagrożeń ze strony organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie i twierdził, że obecnie żadna organizacja nie stanowi zagrożenia dla obu państw, informuje Asharq Al-Awsat.

Wizyta irackiej delegacji

Asz-Szaraa z zadowoleniem przyjął planowaną wizytę premiera Iraku Alego az-Zaidiego w Syrii. Według irackich mediów szef rządu miał przybyć w środę na czele dużej delegacji ministerialnej. Strony planowały omówić stosunki dwustronne, a także kwestie zasobów wodnych, ropy naftowej i handlu.

Prezydent Syrii oświadczył, że relacje Damaszku i Bagdadu powinny opierać się nie na względach wyznaniowych czy etnicznych, lecz na wspólnej historii i bliskich więziach gospodarczych. Powiedział również, że odwiedzanie sanktuarium Sajidy Zajnab jest możliwe pod warunkiem przestrzegania wymogów bezpieczeństwa. Według niego zatrzymano osoby, które rzekomo próbowały wykorzystać tę kwestię do podsycania wrogości międzywyznaniowej.

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Rurociąg i dostęp do Morza Śródziemnego

Asz-Szaraa poinformował, że Syria prowadzi rozmowy z międzynarodowymi firmami w sprawie podłączenia rurociągu Banijas do rafinerii ropy naftowej. Oświadczył również, że Syria i Irak podpisały memoranda o porozumieniu dotyczące rurociągu Banijas–Kirkuk.

Prezydent Syrii nazwał swój kraj dla Iraku bramą i morskim wyjściem w kierunku Zachodu. Według niego terytorium Syrii może być dla Iraku drogą do Morza Śródziemnego w celu eksportu ropy naftowej.

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