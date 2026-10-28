叙利亚总统艾哈迈德·沙拉表示，叙利亚与伊拉克之间的边境完全安全，两国正在安全领域协调行动。他在接受伊拉克电视台 Dijlah 采访时还称，来自恐怖组织“伊斯兰国”的威胁已经减少，并声称目前没有任何组织对两国构成危险，Asharq Al-Awsat报道。

伊拉克代表团访问

沙拉欢迎伊拉克总理阿里·扎伊迪计划访问叙利亚。据伊拉克媒体报道，这位政府首脑原定于周三率领一个大型部长级代表团抵达。双方计划讨论双边关系，以及水资源、石油和贸易问题。

叙利亚总统表示，大马士革与巴格达之间的关系不应建立在宗派或族群考量之上，而应建立在共同历史和紧密经济联系之上。他还表示，在遵守安全要求的前提下，可以前往赛义达·宰纳布圣地。根据他的说法，那些据称试图利用这一问题煽动宗派敌意的人已被拘留。

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管道与通往地中海的出口

沙拉表示，叙利亚正在与国际公司就将巴尼亚斯管道连接至炼油厂进行谈判。他还称，叙利亚与伊拉克已就巴尼亚斯—基尔库克管道签署谅解备忘录。

叙利亚总统称，叙利亚对伊拉克而言是通往西方的门户和海上出口。他表示，叙利亚领土可以成为伊拉克将石油出口至地中海的通道。

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