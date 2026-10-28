Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал правительство быстрее реагировать, чтобы предотвращать смерти, которых можно избежать. Он сделал это заявление в Сеуле накануне четвертой годовщины трагедии в районе Итхэвон, где 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина погибли 159 человек. Об этом сообщает Korea Herald.

Заседание по безопасности

Ли Чжэ Мён председательствовал на заседании по вопросам национальной безопасности в Чхонвадэ. Это было его первое председательство на пленарном заседании Президентского комитета по вопросам жизни и безопасности с момента создания органа в июле.

Во встрече приняли участие около 70 человек, в том числе правительственные чиновники, гражданские члены комитета, пострадавшие от катастроф и родственники погибших. Президент заявил, что до и после трагедии в Итхэвоне были смерти, которых можно было избежать, а также жизни, которые можно было спасти.

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Закон о жизни и безопасности

Президент также призвал обеспечить эффективное выполнение Рамочного закона о жизни и безопасности, который должен вступить в силу 3 декабря. Закон прямо признает право на безопасность и усиливает обязанности центральных и местных властей по защите жизни и прав пострадавших от катастроф.

По словам Ли, принятие закона является лишь первым шагом, а его результативность следует оценивать прежде всего по количеству защищенных и спасенных жизней. Комитет должен координировать государственную политику безопасности, выявлять пробелы в действующей защите и пересматривать меры по предотвращению смертельных аварий и катастроф.

Направления работы комитета

На заседании обсуждалось сокращение числа смертей в результате самоубийств, смертей среди людей, живущих в одиночестве, производственных аварий и массовых скоплений людей. Также участники рассматривали усиление защиты пострадавших от катастроф и уязвимых групп, в частности людей с инвалидностью.

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