韩国总统李在明呼吁政府加快应对，以防止本可避免的死亡。他在首尔发表上述声明，当时正值梨泰院地区悲剧四周年纪念日前夕；2022年10月29日，159人在万圣节庆祝活动中遇难。据《韩国先驱报》报道。

安全会议

李在明在青瓦台主持了一场国家安全会议。这是该机构于7月成立以来，他首次主持总统生命与安全委员会全体会议。

约70人参加了此次会议，其中包括政府官员、委员会民间成员、灾难受害者和遇难者亲属。总统表示，在梨泰院悲剧发生前后，都曾出现本可避免的死亡，也有本可挽救的生命。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

生命与安全法

总统还呼吁确保《生命与安全框架法》得到有效实施，该法将于12月3日生效。该法律明确承认安全权，并加强中央和地方政府保护生命及灾难受害者权利的职责。

李在明表示，通过该法律只是第一步，其成效应首先根据受到保护和获救的生命数量来评估。该委员会应协调国家安全政策，发现现有保护中的漏洞，并审查防止致命事故和灾难的措施。

委员会的工作方向

会议讨论了减少因自杀、独居者死亡、工业事故和大规模人群聚集造成的死亡。与会者还研究了加强对灾难受害者和弱势群体的保护，其中包括残疾人。

关注我们在