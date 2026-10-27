Irak i Jordania podpisały dziewięć dokumentów o współpracy w dziedzinach edukacji, środowiska, kultury i gospodarki w stolicy Jordanii, Ammanie. Ceremonii przewodniczyli premier Iraku Ali al-Zaidi oraz jego jordański odpowiednik Dżafar Hassan, informuje Anadolu Agency.

Porozumienia w kilku obszarach

Strony zawarły memoranda o współpracy w dziedzinie konkurencji i zapobiegania monopolom, ochrony środowiska, ochrony praw konsumentów, a także pracy z dokumentami i archiwami.

Podpisano również memorandum o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych na lata 2026–2031. Odrębne porozumienie dotyczy współdziałania między Jordańskim Instytutem Dyplomatycznym a Instytutem Służby Zagranicznej Iraku.

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Pakiet dokumentów obejmował mechanizm wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zaktualizowany program wykonawczy współpracy kulturalnej oraz program wykonawczy współpracy w edukacji. Oba programy są przewidziane na lata 2026–2028.

Rozmowy podczas wizyty

Podpisanie dokumentów odbyło się podczas wizyty al-Zaidiego w Jordanii na czele delegacji wysokiego szczebla. Przeprowadził on rozmowy z królem Abdullahem II i wspólnie z Hassanem przewodniczył rozszerzonemu spotkaniu delegacji obu państw. Strony omówiły wzmocnienie więzi dwustronnych, w tym w energetyce, gospodarce i inwestycjach. Premier Iraku podkreślił znaczenie utworzenia strefy wolnego handlu i nazwał Jordanię strategicznym partnerem Iraku.

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