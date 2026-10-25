CBC：加拿大和欧盟在蒙特利尔峰会前准备数字贸易协议

加拿大和欧盟在蒙特利尔为期两天的峰会前正就一项数字贸易协议开展工作，该协议旨在简化跨境商业交易。据CBC报道，协议将涉及电子签名和合同、无纸化贸易、安全的跨境数据流、对电子传输征收的关税以及电子商务。

新的合作模式

加拿大总理马克·卡尼表示，在上个月就深化与欧洲关系达成协议后，双方正在建立一个新的雄心勃勃的联盟。他表示，该联盟应增强加拿大和欧盟的韧性，防止其决策受到他方支配，并对其他参与者加入保持开放。

加拿大前驻欧盟特使斯特凡·迪翁强调了峰会取得实际成果的必要性。他于2017年至2025年担任这一职务。他将贸易、科学、国防与安全以及人工智能列为关键领域。迪翁还呼吁扩大加拿大和欧盟之间学生和专业人士的流动性。

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CETA与欧洲合作形式

迪翁认为，加拿大与欧盟之间的《综合经济与贸易协定》（CETA）全面生效十分重要。该文件于2016年签署，除投资章节外，其大部分条款自2017年起已暂时适用。要全面生效，该协定必须得到所有欧盟国家批准；截至文章发布时，比利时、保加利亚、塞浦路斯、法国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利和波兰尚未完成批准。

上个月，欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩提议为加拿大成为欧盟首个准成员开放可能性。迪翁对这一表述表示怀疑，并建议考虑赋予加拿大正式观察员地位，或让加拿大全面参与欧洲政治共同体。

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