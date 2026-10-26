土耳其数千人抗议对媒体施压——《台北时报》

伊斯坦布尔和安卡拉数千人走上街头，抗议他们所称的土耳其对记者和独立媒体日益加大的压力。抗议者反对逮捕记者、关闭媒体以及任命政府管理人，《台北时报》报道。

伊斯坦布尔和安卡拉的集会

据警方称，至少3,000人参加了伊斯坦布尔亚洲区的抗议活动。另有至少3,000名参与者在安卡拉集会。抗议者主要是记者、人权捍卫者和反对党代表。

在伊斯坦布尔，参与者举着被监禁记者的照片，以及支持调查记者穆拉特·阿伊雷尔的标语牌。他们高喊，不会允许自己被迫噤声，也不会屈服于压力。

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记者工会的声明

土耳其记者联盟表示，在过去两个月里，当局监禁了11名记者并关闭了数家媒体。本月早些时候，警方突击搜查了Halk TV，该台被称为该国收视率最高的新闻频道：其播出被停止，政府还向该频道任命了一名管理人。

此前，数字媒体T24的网站及其社交媒体账户被关闭。当局将此解释为涉嫌传播“LGBT宣传”。土耳其记者联盟主席格克汉·杜尔穆什表示，最新的限制措施、访问封锁和管理人任命已影响到最受欢迎的广播机构、新闻频道和媒体平台。

记者扎费尔·阿拉普克尔勒在伊斯坦布尔活动后表示，这场抗议不仅关乎保护媒体从业者，也关乎公众通过记者和独立媒体获取信息的权利。

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