Tysiące osób w Stambule i Ankarze wyszły na protesty przeciwko temu, co nazywają nasilającą się presją na dziennikarzy i niezależne media w Turcji. Uczestnicy protestów sprzeciwiali się aresztowaniom dziennikarzy, zamykaniu mediów i powoływaniu państwowych administratorów, informuje Taipei Times.

Akcje w Stambule i Ankarze

Według policji w proteście po azjatyckiej stronie Stambułu uczestniczyło co najmniej 3 tysiące osób. Kolejne co najmniej 3 tysiące uczestników zgromadziło się w Ankarze. Wśród protestujących byli głównie dziennikarze, obrońcy praw człowieka i przedstawiciele partii opozycyjnych.

W Stambule uczestnicy trzymali zdjęcia uwięzionych dziennikarzy oraz plakaty popierające dziennikarza śledczego Murata Ağırela. Skandowali, że nie pozwolą się zmusić do milczenia i nie ulegną presji.

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Oświadczenia związku dziennikarzy

Turecki Związek Dziennikarzy oświadczył, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy władze uwięziły 11 dziennikarzy i zamknęły kilka mediów. Wcześniej w tym miesiącu policja przeprowadziła nalot na stację Halk TV, nazywaną najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w kraju: nadawanie wstrzymano, a do stacji wyznaczono administratora z ramienia państwa.

Stało się to po zamknięciu strony internetowej i kont w mediach społecznościowych cyfrowego wydania T24. Władze wyjaśniły to rzekomym rozpowszechnianiem „propagandy LGBT”. Prezes Tureckiego Związku Dziennikarzy Gökhan Durmuş oświadczył, że najnowsze ograniczenia, blokady dostępu i powołanie administratorów dotknęły najpopularniejszych nadawców, kanały informacyjne i platformy medialne.

Dziennikarz Zafer Arapkirli po akcji w Stambule oświadczył, że protest dotyczy nie tylko ochrony pracowników mediów, lecz także prawa społeczeństwa do otrzymywania informacji za pośrednictwem dziennikarzy i niezależnych mediów.

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