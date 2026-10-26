Тысячи людей в Стамбуле и Анкаре вышли на акции против того, что они называют усилением давления на журналистов и независимые СМИ в Турции. Участники протестов выступали против арестов журналистов, закрытия СМИ и назначения государственных администраторов, сообщает Taipei Times.

Акции в Стамбуле и Анкаре

По данным полиции, в протесте на азиатской стороне Стамбула приняли участие не менее 3 тысяч человек. Еще не менее 3 тысяч участников собрались в Анкаре. Среди протестующих были преимущественно журналисты, правозащитники и представители оппозиционных партий.

В Стамбуле участники держали фотографии заключенных журналистов и плакаты в поддержку журналиста-расследователя Мурата Агыреля. Они скандировали, что не позволят заставить себя замолчать и не подчинятся давлению.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления союза журналистов

Турецкий союз журналистов заявил, что за последние два месяца власти заключили в тюрьму 11 журналистов и закрыли несколько СМИ. Ранее в этом месяце полиция провела рейд на телеканале Halk TV, который называют самым популярным новостным каналом страны: вещание остановили, а на канал назначили администратора от государства.

Это произошло после закрытия сайта и аккаунтов в социальных сетях цифрового издания T24. Власти объяснили это якобы распространением «ЛГБТ-пропаганды». Президент Турецкого союза журналистов Гёкхан Дурмуш заявил, что последние ограничения, блокировки доступа и назначения администраторов затронули самых популярных вещателей, новостные каналы и медиаплатформы.

Журналист Зафер Арапкирли после акции в Стамбуле заявил, что протест касается не только защиты работников СМИ, но и права общества получать информацию через журналистов и независимые СМИ.

Читай нас в