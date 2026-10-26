肯尼亚最高法院驳回了 Kenya Railways Corporation 就从基博斯、基苏木县一处地块驱逐约3,500名努比亚社区成员提出的上诉。法院确认下级法院的认定，即居民在驱逐过程中享有的宪法权利受到侵犯，Nation Kenya报道。

法院未裁决所有权问题

法官合议庭强调，此案并不涉及确定该土地的所有权。该土地被视为国有土地，并为铁路需求预留。法院审理的是 Kenya Railways 是否在驱逐过程中侵犯了居民的权利。

法院指出，该社区根据英国殖民当局授予的许可使用该地块，后续历届政府均未终止该许可。法官表示，该许可是授予整个社区的，该社区数代人在该地区建设了住房、学校、医疗设施和其他设施。

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驱逐发生在2021年

在 Kenya Railways 于2020年3月9日发出七天驱逐通知后，争议升级。社区代表称，建筑物拆除和驱逐发生在2021年2月5日至6日夜间，当时正处于因COVID-19实施的宵禁期间，且无视仍然有效的法院禁令。

居民还称，国家土地委员会没有发出法律规定的驱逐通知。他们表示，在行动期间，住宅、学校、清真寺和医疗设施被毁。Kenya Railways 表示，该地块是基博斯火车站预留区域的一部分，长期居住于此不能将国有土地转变为私人财产。

环境与土地法院于2021年8月裁定支持该社区，上诉法院于2025年3月维持了这一裁决。最高法院指出，即使没有所有权文件，国有土地上的住房权也可能因长期居住而产生。该裁决使受影响的努比亚社区成员有机会在单独的民事诉讼中，就被毁住房和设施寻求赔偿。

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