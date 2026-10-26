Верховный суд Кении отклонил апелляцию Kenya Railways Corporation по делу о выселении около 3 500 представителей нубийской общины с участка в Кибосе, округ Кисуму. Суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций о нарушении конституционных прав жителей во время выселения, сообщает Nation Kenya.

Суд не решал вопрос о собственности

Коллегия судей подчеркнула, что дело не касалось установления права собственности на землю, которая считалась государственной и зарезервированной для нужд железной дороги. Суд рассматривал вопрос о том, нарушила ли Kenya Railways права жителей во время выселения.

Суд отметил, что община пользовалась участком на основании лицензии, выданной британскими колониальными властями, и что последующие правительства не прекратили действие этого разрешения. Судьи указали, что разрешение было выдано всей общине, которая на протяжении поколений обустраивала на этой территории жилье, школы, медицинские учреждения и другие объекты.

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Выселение произошло в 2021 году

Спор обострился после того, как Kenya Railways 9 марта 2020 года выдала семидневное уведомление о выселении. Представители общины заявляли, что демонтаж сооружений и выселение произошли в ночь с 5 на 6 февраля 2021 года, во время комендантского часа из-за COVID-19 и несмотря на действующее судебное предписание.

Жители также утверждали, что Национальная земельная комиссия не выдала предусмотренного законом уведомления о выселении. По их словам, во время операции были разрушены жилые дома, школы, мечети и медицинские учреждения. Kenya Railways заявляла, что участок является частью резервной территории железнодорожной станции Кибос, а длительное проживание на нем не могло превратить государственную землю в частную собственность.

Суд по делам окружающей среды и земельным вопросам в августе 2021 года встал на сторону общины, а Апелляционный суд поддержал это решение в марте 2025 года. Верховный суд отметил, что право на жилье на государственной земле может возникать вследствие длительного проживания даже без документа о праве собственности. Решение открывает пострадавшим членам нубийской общины возможность обратиться за компенсацией за разрушенное жилье и объекты в отдельном гражданском иске.

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