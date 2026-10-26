Sąd Najwyższy Kenii oddalił apelację Kenya Railways Corporation dotyczącą eksmisji około 3 500 przedstawicieli społeczności nubijskiej z działki w Kibos w hrabstwie Kisumu. Sąd podtrzymał ustalenia sądów niższych instancji dotyczące naruszenia konstytucyjnych praw mieszkańców podczas eksmisji, informuje Nation Kenya.

Sąd nie rozstrzygał kwestii własności

Skład sędziowski podkreślił, że sprawa nie dotyczyła ustalenia prawa własności do ziemi, która była uznawana za państwową i zarezerwowaną na potrzeby kolei. Sąd badał, czy Kenya Railways naruszyła prawa mieszkańców podczas eksmisji.

Sąd zaznaczył, że społeczność korzystała z działki na podstawie licencji udzielonej przez brytyjskie władze kolonialne oraz że kolejne rządy nie zakończyły obowiązywania tego zezwolenia. Sędziowie wskazali, że zezwolenie zostało udzielone całej społeczności, która przez pokolenia stworzyła na tym terenie mieszkania, szkoły, placówki medyczne i inne obiekty.

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Eksmisja miała miejsce w 2021 roku

Spór zaostrzył się po tym, jak Kenya Railways 9 marca 2020 roku wydała siedmiodniowe zawiadomienie o eksmisji. Przedstawiciele społeczności twierdzili, że rozbiórka budynków i eksmisja odbyły się w nocy z 5 na 6 lutego 2021 roku, podczas godziny policyjnej związanej z COVID-19 i mimo obowiązującego nakazu sądowego.

Mieszkańcy twierdzili również, że Narodowa Komisja ds. Ziemi nie wydała wymaganego prawem zawiadomienia o eksmisji. Według nich podczas operacji zniszczono domy mieszkalne, szkoły, meczety i placówki medyczne. Kenya Railways oświadczyła, że działka jest częścią obszaru rezerwowego stacji kolejowej Kibos, a długotrwałe zamieszkiwanie na niej nie mogło przekształcić ziemi państwowej w prywatną własność.

Sąd ds. Środowiska i Ziemi w sierpniu 2021 roku stanął po stronie społeczności, a Sąd Apelacyjny podtrzymał to orzeczenie w marcu 2025 roku. Sąd Najwyższy wskazał, że prawo do mieszkania na ziemi państwowej może wynikać z długotrwałego zamieszkiwania nawet bez dokumentu własności. Orzeczenie otwiera poszkodowanym członkom społeczności nubijskiej możliwość dochodzenia odszkodowania za zniszczone mieszkania i obiekty w odrębnym postępowaniu cywilnym.

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